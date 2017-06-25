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    Павел Колобков: «Daily Mail написала о допинге сборной России? Не понимаю, как можно ссылаться на эту газету»

    Теги сборная России ФИФА допинг ЧМ-2014 Павел Колобков

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга.

    «Первый раз об этом слышу. Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет.

    Это Daily Mail написала, что ли? Не понимаю вообще, как можно ссылаться на эту газету. Ну вы посмотрите, какие газеты есть у нас в России.

    Например, «Экспресс-газета» (таблоид, один из первых представителей бульварной прессы в России – примечание Sports.ru), оттуда тоже можно новости про инопланетян перепечатывать.

    Официально я такой новости не получал», — сказал Колобков.

    The Mail on Sunday: весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга

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