Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга.

«Первый раз об этом слышу. Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет.

Это Daily Mail написала, что ли? Не понимаю вообще, как можно ссылаться на эту газету. Ну вы посмотрите, какие газеты есть у нас в России.

Например, «Экспресс-газета» (таблоид, один из первых представителей бульварной прессы в России – примечание Sports.ru), оттуда тоже можно новости про инопланетян перепечатывать.

Официально я такой новости не получал», — сказал Колобков.

The Mail on Sunday: весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга