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    Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас Джанлука Ди Марцио

    Защитник «Ромы» Костас Манолас сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит».

    Медицинское обследование 26-летнего футболиста сборной Греции должно было начаться в римской клинике Villa Stuart в 07.00 по местному времени, однако игрок пока не появился в назначенном месте.

    Причина задержки – разногласия с клубом из Санкт-Петербурга по части финансов. Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях.

    Ранее сообщалось, что в России грек будет получать 3,5-5 миллионов евро.

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