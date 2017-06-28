Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях
Защитник «Ромы» Костас Манолас сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит».
Медицинское обследование 26-летнего футболиста сборной Греции должно было начаться в римской клинике Villa Stuart в 07.00 по местному времени, однако игрок пока не появился в назначенном месте.
Причина задержки – разногласия с клубом из Санкт-Петербурга по части финансов. Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях.
Ранее сообщалось, что в России грек будет получать 3,5-5 миллионов евро.
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