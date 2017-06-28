Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях

Защитник «Ромы» Костас Манолас сегодня пройдет медосмотр перед переходом в .

Медицинское обследование 26-летнего футболиста сборной Греции должно было начаться в римской клинике Villa Stuart в 07.00 по местному времени, однако игрок пока не появился в назначенном месте.

Причина задержки – разногласия с клубом из Санкт-Петербурга по части финансов. Манолас недоволен тем, что хочет закрепить его зарплату в рублях.

Ранее сообщалось, что в России грек будет получать 3,5-5 миллионов евро.

Почему «Зенит» покупает Маноласа