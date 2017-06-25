Джанлуиджи Доннарумма: «Я люблю «Милан». Мы обсудим продление контракта»
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что готов обсудить с клубом условия нового соглашения.
«Сегодня мой твит вызвал настоящий скандал, чего я не хотел делать. И за это я прошу прощения.
Я хочу вновь заявить о своей абсолютной любви к «Милану» и фанатам клуба.
Сейчас я думаю о молодежной сборной Италии, с которой хочу преподнести всем подарок.
Обещаю, как только турнир закончится, я встречусь с представителями клуба вместе с моей семьей и агентом, чтобы обсудить продление контракта», – написал Доннарумма в своем инстаграме.
Напомним, что воспитанник «Милана», целовавший эмблему клуба, ранее отказался продлевать контракт, рассчитанный до лета 2018 года. Клуб предлагал ему 25 миллионов евро за 5 лет. Миланцы решили не продавать футболиста и пригрозили, что он проведет сезон на трибунах.
Во время матча молодежного Евро-2017 фанаты забросали 18-летнего вратаря фальшивыми долларами. Позже появилась информация о том, что Доннарумма может продлить соглашение с «Миланом» и уволить агента Мино Райолы.
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