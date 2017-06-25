Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джанлуиджи Доннарумма: «Я люблю «Милан». Мы обсудим продление контракта»

    Теги Милан сборная Италии U-21 серия А Италия Мино Райола Евро-2017 U-21 Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что готов обсудить с клубом условия нового соглашения.

    «Сегодня мой твит вызвал настоящий скандал, чего я не хотел делать. И за это я прошу прощения.

    Я хочу вновь заявить о своей абсолютной любви к «Милану» и фанатам клуба.

    Сейчас я думаю о молодежной сборной Италии, с которой хочу преподнести всем подарок.

    Обещаю, как только турнир закончится, я встречусь с представителями клуба вместе с моей семьей и агентом, чтобы обсудить продление контракта», – написал Доннарумма в своем инстаграме.

    Напомним, что воспитанник «Милана», целовавший эмблему клуба, ранее отказался продлевать контракт, рассчитанный до лета 2018 года. Клуб предлагал ему 25 миллионов евро за 5 лет. Миланцы решили не продавать футболиста и пригрозили, что он проведет сезон на трибунах.

    Во время матча молодежного Евро-2017 фанаты забросали 18-летнего вратаря фальшивыми долларами. Позже появилась информация о том, что Доннарумма может продлить соглашение с «Миланом» и уволить агента Мино Райолы.

    Болельщики забросали Доннарумму фальшивыми деньгами во время матча

    Президент «Милана»: «Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!»

    Джанлуиджи Доннарумма: «#Donnarumma #Raiola Вчера, сегодня и завтра!»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться