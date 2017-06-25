Голкипер Джанлуиджи Доннарумма заявил, что готов обсудить с клубом условия нового соглашения.

«Сегодня мой твит вызвал настоящий скандал, чего я не хотел делать. И за это я прошу прощения.

Я хочу вновь заявить о своей абсолютной любви к «Милану» и фанатам клуба.

Сейчас я думаю о молодежной сборной Италии, с которой хочу преподнести всем подарок.

Обещаю, как только турнир закончится, я встречусь с представителями клуба вместе с моей семьей и агентом, чтобы обсудить продление контракта», – написал Доннарумма в своем инстаграме.

Напомним, что воспитанник , целовавший эмблему клуба, ранее отказался продлевать контракт, рассчитанный до лета 2018 года. Клуб предлагал ему 25 миллионов евро за 5 лет. Миланцы решили не продавать футболиста и пригрозили, что он проведет сезон на трибунах.

Во время матча молодежного Евро-2017 фанаты забросали 18-летнего вратаря фальшивыми долларами. Позже появилась информация о том, что Доннарумма может продлить соглашение с «Миланом» и уволить агента Мино Райолы.

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