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    Спортивный директор «Милана»: «Мы сделали Доннарумме огромное предложение, учитывая его возраст»

    Теги Милан серия А Италия Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма Массимилиано Мирабелли

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли пркоомментировал отказ голкипера Джанлуиджи Доннаруммы продлить контракт.

    «Мы хотели сделать его символом «Милана» для наших болельщиков, и у Джиджо было все необходимое, чтобы исполнить эту роль.

    У него была бы повязка капитана. Честно говоря, мы сделали ему огромное предложение, учитывая его юный возраст и ситуацию в «Милане»: 25 миллионов евро чистыми на пять лет.

    Чисто по-человечески мы были расстроены. Тем более, что шансов на переговоры не было. Неправда, что в четверг мы спорили с Райолой. Мы оба просто проанализировали ситуацию и пошли разными путями.

    Мы расстроены, естественно, так же, как и наши фанаты. И я говорю это с полным уважением к Джиджо и Райоле: каждый может принять любое решение, которое они считают правильным.

    Теперь мы ищем голкипера, достойного «Милана». Тот, кто играет за наш клуб, должен понять, что означает носить эту футболку», – сказал Мирабелли.

    Срок действия контракта Доннаруммы истекает 30 июня 2018 года.

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