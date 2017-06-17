Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли пркоомментировал отказ голкипера Джанлуиджи Доннаруммы продлить контракт.

«Мы хотели сделать его символом для наших болельщиков, и у Джиджо было все необходимое, чтобы исполнить эту роль.

У него была бы повязка капитана. Честно говоря, мы сделали ему огромное предложение, учитывая его юный возраст и ситуацию в «Милане»: 25 миллионов евро чистыми на пять лет.

Чисто по-человечески мы были расстроены. Тем более, что шансов на переговоры не было. Неправда, что в четверг мы спорили с Райолой. Мы оба просто проанализировали ситуацию и пошли разными путями.

Мы расстроены, естественно, так же, как и наши фанаты. И я говорю это с полным уважением к Джиджо и Райоле: каждый может принять любое решение, которое они считают правильным.

Теперь мы ищем голкипера, достойного «Милана». Тот, кто играет за наш клуб, должен понять, что означает носить эту футболку», – сказал Мирабелли.

Срок действия контракта Доннаруммы истекает 30 июня 2018 года.