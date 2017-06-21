Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Доннарумма может продлить контракт с «Миланом», Райола вылетел в Польшу на встречу с вратарем

    Теги Милан серия А Италия Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, отказавшийся от заключения нового соглашения с клубом, может передумать.

    Сообщается, что голкипер все еще рассматривает возможность продления контракта с «Миланом».

    В свете происходящего Мино Райола, агент Доннаруммы, срочно вылетел в Польшу, где вратарь находится в расположении молодежной сборной Италии на Евро-2017.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться