Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча группового этапа КК-2017 со сборной Португалии (0:1).

«Хотелось бы, чтобы мы были с командой всегда. Искренне признателен болельщикам, которые вчера провожали футболистов аплодисментами. Игроки видели, что их труд оценили. Если будем так двигаться, победы придут. Португалия выше на голову, Роналду меня всегда впечатляет, появляется там, где нужно. Уникальный игрок, человек номер один в футболе. Но в моменте с голом можно было бы всем сыграть лучше в обороне. И Акинфеев сказал, что мог спокойно этот мяч поймать.

Мы увидели, что у нас есть сборная и коллектив, вокруг которого можно строить будущее. Вон Джикия мог забить в конце. Лети мяч чуть ниже и попади в девятку – мы были бы в другом измерении. Ребята старались переломить ход игры и сравнять счет. После матча зашел в раздевалку – ребята были расстроены. Это дорогого стоит, они хотят играть за страну.

Давайте будем поддерживать тренера и доверять ему. На моей спине взгляды людей, которые ждут поражений и провалов. Я это все понимаю, не первый день этим занимаются. Черчесов – растущий специалист. Он работает, думает, фантазирует, старается что-то привить ребятам. Это начинает понемногу реализовываться.

Давайте не будем шарахаться от результата. У нас другая задача – создание и становление команды, возвращение доверия и поддержки болельщиков. Чтобы парни, уходя в подтрибунное помещение, могли смотреть на трибуны. Вчера такое было. Хочется дать немного времени поработать. Видели, что благодаря заменам команда заиграла.

Матч с Мексикой – это как финал. Ничего не может быть лучше официальных встреч. Это матч, который надо выиграть и который покажет уровень, проявится весь потенциал. Кто видел игру Мексики с Новой Зеландией, знает, что Мексика – топовая команда. Они вырвали эту победу. Представьте, с каким настроем они приедут к нам», – сказал Мутко.

Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав