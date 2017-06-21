Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча Кубка конфедерации против сборной Португалии (0:1).

«Первый тайм оказался провальным, но второй тайм провели достойно, что внушает надежду. Жаль, Георгию Джикии в одном эпизоде роста не хватило, чтобы забить гол.

У меня есть вопрос по стартовому составу, тренер не совсем угадал. А так играли против чемпионов Европы, так что молодцы», — сказал Федун.

«Разве вы не могли забить больше?» Россия проиграла