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    Леонид Федун: «Есть вопросы по составу сборной, тренер его не совсем угадал»

    Теги Леонид Федун сборная Португалии сборная России Кубок конфедераций Георгий Джикия

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча Кубка конфедерации против сборной Португалии (0:1).

    «Первый тайм оказался провальным, но второй тайм провели достойно, что внушает надежду. Жаль, Георгию Джикии в одном эпизоде роста не хватило, чтобы забить гол.

    У меня есть вопрос по стартовому составу, тренер не совсем угадал. А так играли против чемпионов Европы, так что молодцы», — сказал Федун.

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