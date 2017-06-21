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    Виталий Мутко: «Йоахим Лев строит команду для ЧМ-2018. Так же работает и Черчесов»

    Теги Игорь Акинфеев Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная Португалии Йоахим Лев сборная Германии сборная России ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко в преддверии матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Португалией высказался о процессе строительства новой сборной России.

    О работе Черчесова

    «Сейчас есть прообраз команды, которую мы хотим видеть на чемпионате мира. Вырисовывается модель игры, структура. Уверенность появляется у ребят.

    Смотрите, что делает сборная Германии: они серьезно состав обновили, пробуют, замены делают... Лев строит команду для чемпионата мира. Так же, как мне кажется, работает и Черчесов».

    Об Акинфееве

    «Пообщались с Игорем. Он очень серьезный человек, большой спортсмен, настоящий профессионал и капитан команды. Все у него нормально – не перегорит. Сотый матч за сборную – это знаковое событие, имеющее огромное значение».

    Йоахим Лев с помощью смс поздравил Черчесова с победой над Новой Зеландией

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