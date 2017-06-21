Вице-премьер РФ Виталий Мутко в преддверии матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Португалией высказался о процессе строительства новой сборной России.

О работе Черчесова

«Сейчас есть прообраз команды, которую мы хотим видеть на чемпионате мира. Вырисовывается модель игры, структура. Уверенность появляется у ребят.

Смотрите, что делает сборная Германии: они серьезно состав обновили, пробуют, замены делают... Лев строит команду для чемпионата мира. Так же, как мне кажется, работает и Черчесов».

Об Акинфееве

«Пообщались с Игорем. Он очень серьезный человек, большой спортсмен, настоящий профессионал и капитан команды. Все у него нормально – не перегорит. Сотый матч за сборную – это знаковое событие, имеющее огромное значение».

Йоахим Лев с помощью смс поздравил Черчесова с победой над Новой Зеландией