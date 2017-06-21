Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с командой Португалии (0:1).

– Понятно, первый тайм не очень получился. По нескольким причинам. Играем дома, с Португалией, чуть-чуть, может, больше уважали, нежели надо. Соперник очень хорошо в игру вошел.

Понятно, гол был необязательный. Не было никаких суперкомбинаций, ничего. Потом мы вернулись в игру, свою задачу выполняли. Вы видели, что при любой нашей ошибке португальцы выбегали в контратаки. Все моменты, которые они имели, создавались в результате быстрых выходов. Поэтому мы старались второй мяч подбирать. И так получалось.

Игру перестроили чуть-чуть. Замены сделали. Хотели все-таки переломить игру. Игру переломить нам удалось, но этого, к сожалению, не хватило.

– Вы серьезно перетряхнули состав после победного матча с Новой Зеландией. Можете объяснить логику этих изменений?

– Во-первых, не серьезно. Появилось два футболиста новых. Не вводите, пожалуйста, в заблуждение народ! Был Комбаров, был Шишкин. Все. Остальные играли те же.

Мы уже в матче с Чили проверили эту схему. И чилийцы эти проникающие передачи через середину делают, и мексиканцы так будут играть. Поэтому середину перекрыли. Вот этих выходов, как я вам говорил, не было через середину к нашим воротам. И фланги мы усилили. Жирков перешел, Головин и Самедов помогали. Какие-то вещи удались, какие-то не удались. Сильно мы состав не перетряхивали, не надо.

– Что не получалось во втором тайме, когда моменты начали создавать? Чего в конце не хватало?

– Сейчас сложно сказать. Вы телевизор смотрите сверху, а я снизу смотрю. Чуть-чуть переживал за ребят, которые старались. Последний пас, все-таки в каких-то моментах не хватало хладнокровия, чтобы завершить. Хотя моменты были. И Смолов выходил, и Ерохин, и Самедов подключался, Жирков. Фланги сыграли сегодня достаточно активно. Грех, как говорится, жаловаться. Но хотели, конечно, лучшего результата, – сказал Черчесов.