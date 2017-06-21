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    Станислав Черчесов: «Первый тайм не очень получился. Больше уважали соперника, чем надо»

    Теги Роман Шишкин Юрий Жирков Дмитрий Комбаров Федор Смолов Александр Самедов Станислав Черчесов сборная Португалии сборная России Кубок конфедераций Александр Ерохин Александр Головин

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с командой Португалии (0:1).

    – Понятно, первый тайм не очень получился. По нескольким причинам. Играем дома, с Португалией, чуть-чуть, может, больше уважали, нежели надо. Соперник очень хорошо в игру вошел.

    Понятно, гол был необязательный. Не было никаких суперкомбинаций, ничего. Потом мы вернулись в игру, свою задачу выполняли. Вы видели, что при любой нашей ошибке португальцы выбегали в контратаки. Все моменты, которые они имели, создавались в результате быстрых выходов. Поэтому мы старались второй мяч подбирать. И так получалось.

    Игру перестроили чуть-чуть. Замены сделали. Хотели все-таки переломить игру. Игру переломить нам удалось, но этого, к сожалению, не хватило.

    – Вы серьезно перетряхнули состав после победного матча с Новой Зеландией. Можете объяснить логику этих изменений?

    – Во-первых, не серьезно. Появилось два футболиста новых. Не вводите, пожалуйста, в заблуждение народ! Был Комбаров, был Шишкин. Все. Остальные играли те же.

    Мы уже в матче с Чили проверили эту схему. И чилийцы эти проникающие передачи через середину делают, и мексиканцы так будут играть. Поэтому середину перекрыли. Вот этих выходов, как я вам говорил, не было через середину к нашим воротам. И фланги мы усилили. Жирков перешел, Головин и Самедов помогали. Какие-то вещи удались, какие-то не удались. Сильно мы состав не перетряхивали, не надо.

    – Что не получалось во втором тайме, когда моменты начали создавать? Чего в конце не хватало?

    – Сейчас сложно сказать. Вы телевизор смотрите сверху, а я снизу смотрю. Чуть-чуть переживал за ребят, которые старались. Последний пас, все-таки в каких-то моментах не хватало хладнокровия, чтобы завершить. Хотя моменты были. И Смолов выходил, и Ерохин, и Самедов подключался, Жирков. Фланги сыграли сегодня достаточно активно. Грех, как говорится, жаловаться. Но хотели, конечно, лучшего результата, – сказал Черчесов.

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