Роналду признан лучшим игроком матча Россия – Португалия

Оргкомитет Кубка конфедераций назвал лучшего игрока матча Россия – Португалия (0:1).

Лауреатом стал нападающий пиренейской команды Криштиану Роналду.

Форвард забил единственный гол в матче. В начале первого тайма Криштиану головой пробил под перекладину после передачи защитника Рафаэла Геррейру.

По итогам матча Португалия – Мексика (2:2) Роналду также признавался лучшим игроком.