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    Роналду признан лучшим игроком матча Россия – Португалия

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания сборная России рейтинги Кубок конфедераций

    Оргкомитет Кубка конфедераций назвал лучшего игрока матча Россия – Португалия (0:1).

    Лауреатом стал нападающий пиренейской команды Криштиану Роналду.

    Форвард «Реала» забил единственный гол в матче. В начале первого тайма Криштиану головой пробил под перекладину после передачи защитника Рафаэла Геррейру.

    По итогам матча Португалия – Мексика (2:2) Роналду также признавался лучшим игроком.

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