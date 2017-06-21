Роналду признан лучшим игроком матча Россия – Португалия
Оргкомитет Кубка конфедераций назвал лучшего игрока матча Россия – Португалия (0:1).
Лауреатом стал нападающий пиренейской команды Криштиану Роналду.
Форвард «Реала» забил единственный гол в матче. В начале первого тайма Криштиану головой пробил под перекладину после передачи защитника Рафаэла Геррейру.
По итогам матча Португалия – Мексика (2:2) Роналду также признавался лучшим игроком.
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