Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями после поражения от Португалии в матче 2-го тура Кубка конфедераций (0:1).

«Сотая игра? Хочется отмечать такие даты победами, но, ничего страшного, ребята бились, будем разбираться в произошедшем.

Думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет.

Обидно, поскольку в конце у нас были моменты, не супер, но они были. Это был не навал, а осмысленная комбинационная игра.

Вы видите, какие два великана стоят у португальцев в центре обороны, навесами доставлять в штрафную мяч было сложно. В целом, команде что-то удавалось, что-то нет», – сказал Акинфеев.

Россия проиграла главный матч года