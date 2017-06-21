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    Игорь Акинфеев: «Думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка»

    Теги Игорь Акинфеев сборная Португалии сборная России Кубок конфедераций

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями после поражения от Португалии в матче 2-го тура Кубка конфедераций (0:1).

    «Сотая игра? Хочется отмечать такие даты победами, но, ничего страшного, ребята бились, будем разбираться в произошедшем.

    Думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет.

    Обидно, поскольку в конце у нас были моменты, не супер, но они были. Это был не навал, а осмысленная комбинационная игра.

    Вы видите, какие два великана стоят у португальцев в центре обороны, навесами доставлять в штрафную мяч было сложно. В целом, команде что-то удавалось, что-то нет», – сказал Акинфеев.

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