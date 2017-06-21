Защитник сборной России Федор Кудряшов дал комментарии по окончании матча с командой Португалии (0:1).

– Вы сами видели, что один в один с Роналду очень тяжело играть. Гол он забил из-под меня. Я чуть-чуть проиграл позицию, и все. Он такие моменты использует.

Наверное, надо было не оставаться один в один с ним, чтобы партнеры друг другу помогали. Наверное, не во всех моментах это удалось. Единственный стопроцентный момент он реализовал.

– Показалось, что в первом тайме сборная России слишком робко играла. Волновались, боялись соперника?

– Если честно, сейчас тяжело сказать, почему так получилось. Во втором тайме заиграли нормально и моменты стали создавать, но не реализовали их.

Надо начинать с первого тайма так, как мы начали второй. Сейчас остается только проанализировать, исправить ошибки и двигаться вперед.

– Португалия сильнее России? Соперник по делу победил?

– Раз мы проиграли, наверное, в данном матче им сопутствовала удача, они были сильнее.

– Что про Мексику можно сказать?

– Это классная команда. Тренерский штаб нам расскажет и покажет, как против них играть. Надеюсь, мы выполним задачу и выйдем из группы, – сказал футболист.