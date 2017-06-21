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    Федор Кудряшов: «Роналду реализовал единственный стопроцентный момент»

    Теги Федор Кудряшов Криштиану Роналду сборная Португалии сборная России сборная Мексики Кубок конфедераций

    Защитник сборной России Федор Кудряшов дал комментарии по окончании матча с командой Португалии (0:1).

    – Вы сами видели, что один в один с Роналду очень тяжело играть. Гол он забил из-под меня. Я чуть-чуть проиграл позицию, и все. Он такие моменты использует.

    Наверное, надо было не оставаться один в один с ним, чтобы партнеры друг другу помогали. Наверное, не во всех моментах это удалось. Единственный стопроцентный момент он реализовал.

    – Показалось, что в первом тайме сборная России слишком робко играла. Волновались, боялись соперника?

    – Если честно, сейчас тяжело сказать, почему так получилось. Во втором тайме заиграли нормально и моменты стали создавать, но не реализовали их.

    Надо начинать с первого тайма так, как мы начали второй. Сейчас остается только проанализировать, исправить ошибки и двигаться вперед.

    – Португалия сильнее России? Соперник по делу победил?

    – Раз мы проиграли, наверное, в данном матче им сопутствовала удача, они были сильнее.

    – Что про Мексику можно сказать?

    – Это классная команда. Тренерский штаб нам расскажет и покажет, как против них играть. Надеюсь, мы выполним задачу и выйдем из группы, – сказал футболист.

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