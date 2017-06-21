Роналду набрал 800-е очко по системе «гол+пас» в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 800-е очко по системе «гол+пас» в карьере.
Форвард достиг круглого числа, открыв счет в матче с командой России на Кубке конфедераций. После этого гола на счету португальца 603 мяча и 197 результативных передач.
Статистика учитывает как матчи за клубные команды, так и игры за сборную.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Португалия.
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