Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 800-е очко по системе «гол+пас» в карьере.

Форвард достиг круглого числа, открыв счет в матче с командой России на Кубке конфедераций. После этого гола на счету португальца 603 мяча и 197 результативных передач.

Статистика учитывает как матчи за клубные команды, так и игры за сборную.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Португалия.