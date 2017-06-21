Пресс-служба «Баварии» выступила с заявлением относительно информации о переговорах «Манчестер Юнайтед» и «Челси» с агентами форварда Роберта Левандовского.

«Контракт Левандовского рассчитан до 2021 года. Роберт продлил соглашение не так давно.

Левандовски не хочет покидать «Баварию». Нет никаких переговоров с другими клубами, и их не будет.

Если другие клубы ведут переговоры с игроками, у которых долгосрочный контракт, они рискуют получить наказание от ФИФА», – говорится в заявлении клуба.

Агент: «Левандовски был очень разочарован тем, что «Бавария» не помогла ему выиграть звание лучшего бомбардира»