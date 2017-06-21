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    «Бавария» о Левандовском: «Нет и не будет никаких переговоров с другими клубами»

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы ФИФА Роберт Левандовски

    Пресс-служба «Баварии» выступила с заявлением относительно информации о переговорах «Манчестер Юнайтед» и «Челси» с агентами форварда Роберта Левандовского.

    «Контракт Левандовского рассчитан до 2021 года. Роберт продлил соглашение не так давно.

    Левандовски не хочет покидать «Баварию». Нет никаких переговоров с другими клубами, и их не будет.

    Если другие клубы ведут переговоры с игроками, у которых долгосрочный контракт, они рискуют получить наказание от ФИФА», – говорится в заявлении клуба.

    Агент: «Левандовски был очень разочарован тем, что «Бавария» не помогла ему выиграть звание лучшего бомбардира»

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