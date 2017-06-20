Арсен Венгер о том, что исправили бы видеоповторы: «Гол «Барселоны» из офсайда в финале ЛЧ-2006»

Главный тренер Арсен Венгер назвал несколько моментов, повлиявших на выступление команды из-за того, что не были введены видеоповторы.

«Я бы выбрал гол «Барселоны», когда они сравняли счет в финале Лиги чемпионов в 2006 году. Там был офсайд, а мы вели 1:0 за 30 минут до конца матча.

Вы же знаете, что мне не хватает этого трофея, так что этот эпизод – самый важный.

Другое решение – вторая желтая карточка Робину ван Перси в матче с «Барселоной» в 2011 году. Мы играли против очень сильной команды. Это решение трудно было принять. Оно по сути убило наши шансы.

И я вспомню недавний момент в матче с «Баварией», когда Косьельни удалили и назначили пенальти в моменте, когда Левандовски был в офсайде.

Эти случаи сейчас приходят на ум, но, может быть, я забываю об очень многих», – сказал Венгер.

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Видеоповторы – это прекрасно. Как они работают?