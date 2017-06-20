Арсен Венгер о том, что исправили бы видеоповторы: «Гол «Барселоны» из офсайда в финале ЛЧ-2006»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал несколько моментов, повлиявших на выступление команды из-за того, что не были введены видеоповторы.
«Я бы выбрал гол «Барселоны», когда они сравняли счет в финале Лиги чемпионов в 2006 году. Там был офсайд, а мы вели 1:0 за 30 минут до конца матча.
Вы же знаете, что мне не хватает этого трофея, так что этот эпизод – самый важный.
Другое решение – вторая желтая карточка Робину ван Перси в матче с «Барселоной» в 2011 году. Мы играли против очень сильной команды. Это решение трудно было принять. Оно по сути убило наши шансы.
И я вспомню недавний момент в матче с «Баварией», когда Косьельни удалили и назначили пенальти в моменте, когда Левандовски был в офсайде.
Эти случаи сейчас приходят на ум, но, может быть, я забываю об очень многих», – сказал Венгер.
Голы Португалии и Чили отменили после видеоповтора. Это новая эра футбола
Опрос
В футболе все же ввели видеоповторы. И как вам?
- Да, давно пора было это сделать84%
- Нет, это противоречит духу футбола16%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.