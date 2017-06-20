ФИФА может наказать «Ювентус» штрафом или трансферным баном в связи с переходом Погба
В отношении «Ювентуса» было открыто дисциплинарное дело в ФИФА в связи с трансфером полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.
«МЮ» заплатил 89,3 миллиона фунтов за переход хавбека сборной Франции. ФИФА обратила пристальное внимание на операцию после сообщений о том, что агент Погба, Мино Райола, получил 41 миллион в рамках рекордного трансфера в истории футбола.
Английский клуб, отправивший ФИФА все необходимые документы, вне подозрений. Организация расследует отношения «Ювентуса» и Райолы в связи с тем, что контракт между агентом и туринцами мог нарушить запрет ФИФА на владение третьими лицами правами на игроков.
Если вина «Ювентуса» будет доказана, клубу грозит наказание – от штрафа до запрета на трансферы.
«Мы можем подтвердить, что против «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное дело, а против «Манчестер Юнайтед» – нет.
Не можем комментировать ситуацию, поскольку разбирательство продолжается», – сказал представитель ФИФА.
Мино Райола о комиссионных за Погба: «Может, они меньше 27 миллионов евро, а может, даже больше»
ФИФА оштрафует «Ювентус» на 60 тысяч евро за контракт с Райолой о продаже Погба
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.