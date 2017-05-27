ФИФА оштрафует «Ювентус» на 60 тысяч евро за контракт с Райолой о продаже Погба

будет оштрафован ФИФА за заключение контракта с агентом Мино Райолой относительно трансфера .

Изначально, по версии Football Leaks, туринский клуб и Райола подписали соглашение о том, что сумма отступных за французского хавбека составит 90 миллионов евро, а комиссионные агента – 18 миллионов.

Позже стороны договорились, что за каждые 5 миллионов надбавки к сумме трансфера Райола получит еще по 3 миллиона. В итоге Погба был продан в «МЮ» за 105 миллионов, а Райола получил компенсацию в размере 27 миллионов.

Как полагают люди из , занимавшиеся изучением сделки, подобный контракт нарушает запрет организации на владение третьими лицами правами на игроков.

Ожидается, что ФИФА оштрафует на 60 тысяч евро.

В общей сложности Райола заработал 49 миллионов евро – значительные суммы он получал также и от . Однако эти отношения агента и клуба не в юрисдикции .