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    «Спартак» заинтересован в Канунникове

    Теги Спартак Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Канунников лимит на легионеров

    «Спартак» заинтересован в нападающем «Рубина» Максиме Канунникове.

    «В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова.

    Ожидается, что игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле, если клубы согласуют условия сделки», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован «Зенит».

    В минувшем сезоне нападающий отыграл за «Рубин» 22 матча в чемпионате, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.

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