«Спартак» заинтересован в Канунникове
«Спартак» заинтересован в нападающем «Рубина» Максиме Канунникове.
«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова.
Ожидается, что игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле, если клубы согласуют условия сделки», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован «Зенит».
В минувшем сезоне нападающий отыграл за «Рубин» 22 матча в чемпионате, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.
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