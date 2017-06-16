Куртуа отклонил первые предложения «Челси» о новом контракте, «Реал» следит за ситуацией
Вратарь Тибо Куртуа отклонил первые предложения о продлении контракта с «Челси».
Сейчас переговоры находятся на ранней стадии, речь идет о контракте на улучшенных условиях.
Ожидается, что лондонский клуб пересмотрит предложение и сделает новое.
Мадридский «Реал» пристально следит за ситуацией вокруг Куртуа. В настоящий момент вратарь связан с «Челси» контрактом, рассчитанным до лета 2019 года.
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