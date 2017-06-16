Конте может уйти из «Челси», клуб не выполняет его просьбы по трансферам
Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть клуб.
Как утверждает Sky Sport Italia, тренер недоволен, что руководство не выполняет его трансферные требования. Между руководителями и Конте случился небольшой разрыв.
В ближайшее время стороны проведут встречу, чтобы постараться уладить разногласия. Если этого не произойдет, Конте может подать в отставку.
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