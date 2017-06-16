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    Конте может уйти из «Челси», клуб не выполняет его просьбы по трансферам

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть клуб.

    Как утверждает Sky Sport Italia, тренер недоволен, что руководство не выполняет его трансферные требования. Между руководителями и Конте случился небольшой разрыв.

    В ближайшее время стороны проведут встречу, чтобы постараться уладить разногласия. Если этого не произойдет, Конте может подать в отставку.

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