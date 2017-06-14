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    Компания Gestifute: «Роналду не уклонялся от уплаты налогов»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес

    Представители компании Gestifute, ведущей дела форварда «Реала» Криштиану Роналду, прокомментировали решение прокуратуры Испании подать иск против игрока за неуплату налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

    «Футболист не уклонялся от уплаты налогов, и это очевидно. Он не скрывал доходы от налоговых служб и не пытался обмануть государство», — говорится в заявлении компании.

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