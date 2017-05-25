Роналду грозит штраф 8 млн евро в случае признания виновным в уклонении от уплаты налогов

Налоговая служба Испании передала дело форварда «Реала» Криштиану Роналду в мадридскую прокуратору.

Португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.

По мнению налоговиков, Роналду недоплатил сумму в размере 8 миллионов евро. При этом в налоговой службе расходятся относительно классификации правонарушения. Одни инспекторы считают, что против игрока должно быть возбуждено административное дело, другие – уголовное.

Ранее сообщалось, что дело Роналду может не дойти до суда, если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск.