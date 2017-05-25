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    Роналду грозит штраф 8 млн евро в случае признания виновным в уклонении от уплаты налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес

    Налоговая служба Испании передала дело форварда «Реала» Криштиану Роналду в мадридскую прокуратору.

    Португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.

    По мнению налоговиков, Роналду недоплатил сумму в размере 8 миллионов евро. При этом в налоговой службе расходятся относительно классификации правонарушения. Одни инспекторы считают, что против игрока должно быть возбуждено административное дело, другие – уголовное.

    Ранее сообщалось, что дело Роналду может не дойти до суда, если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск.

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