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    Дело об уклонении Роналду от уплаты налогов может не дойти до суда

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, может избежать суда.

    Расследование в отношении 32-летнего португальца началось в декабре 2015 года, но если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск, все обвинения с Роналду будут сняты, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на источник, знакомый с министром финансов Испании.

    Ранее Football Leaks и El Mundo сообщали, что Роналду скрыл через офшоры заработанную на рекламе сумму в размере не менее 150 миллионов евро, выплатив при этом налогов лишь на 5,6 миллиона – менее 4%.

    Компания Мендеша опровергла причастность Роналду и Моуриньо к уклонению от уплаты налогов

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