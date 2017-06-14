Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о форварде мадридцев Криштиану Роналду.

«Он просто феномен. Когда я тренировался с ним, это было потрясающе, особенно его физические возможности. Но я должен сказать, что техника у меня лучше», – заявил ван дер Варт.

Голландец провел в «Реале» два сезона и выиграл с командой Суперкубок Испании.