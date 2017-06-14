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    Рафаэл ван дер Варт: «Роналду – просто феномен, но техника у меня лучше»

    Теги Рафаэл ван дер Варт Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания

    Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о форварде мадридцев Криштиану Роналду.

    «Он просто феномен. Когда я тренировался с ним, это было потрясающе, особенно его физические возможности. Но я должен сказать, что техника у меня лучше», – заявил ван дер Варт.

    Голландец провел в «Реале» два сезона и выиграл с командой Суперкубок Испании.

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