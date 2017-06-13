Sports.ru открывает агентство спортивного маркетинга Fever Pitch; среди первых партнеров – Федор Смолов и сборная Португалии

Sports.ru открывает агентство спортивного маркетинга Fever Pitch. Компания займётся комплексными решениями в спортивной digital-сфере, social media marketing в области спорта, маркетингом с участием известных спортсменов, а также проектами для чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Среди медиаактивов агентства – не только сайт и мобильные приложения Sports.ru (самые популярные среди российских болельщиков), но также несколько звезд во главе с лучшим футболистом страны Федором Смоловым. Также Fever Pitch реализует маркетинговые права сборной Португалии (во главе с Криштиану Роналду) на территории России. Одним из первых партнеров агентства стал Nielsen Sports – в качестве поставщика аналитики и инсайтов в мировом спорте.

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