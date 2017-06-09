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    Лучший бомбардир «Порту» Силва может перейти в «Зенит»

    Теги Зенит Милан высшая лига Португалия Порту Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Андре Силва

    Форвард «Порту» Андре Силва может перейти в «Зенит».

    Нападающий рассматривается в качестве одной из двух потенциальных топовых покупок российского клуба в это межсезонье.

    Также на 21-летнего футболиста претендует «Милан».

    В завершившемся сезоне нападающий отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

    Форвард стал лучшим бомбардиром «Порту» в чемпионате. При этом зимой команда подписала Франсиско Соареса, который забил 7 мячей за свой предыдущий клуб, «Виторию Гимараэш», и еще 12 – за «Порту».

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