Лучший бомбардир «Порту» Силва может перейти в «Зенит»

Форвард «Порту» Андре Силва может перейти в .

Нападающий рассматривается в качестве одной из двух потенциальных топовых покупок российского клуба в это межсезонье.

Также на 21-летнего футболиста претендует «Милан».

В завершившемся сезоне нападающий отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

Форвард стал лучшим бомбардиром в чемпионате. При этом зимой команда подписала Франсиско Соареса, который забил 7 мячей за свой предыдущий клуб, «Виторию Гимараэш», и еще 12 – за «Порту».