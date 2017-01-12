Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом года по версии Лондонской школы маркетинга
17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом 2016 года по версии Лондонской школы маркетинга. 35-летний швейцарец возглавил рейтинг, несмотря на то, что пропустил вторую половину сезона из-за травмы.
|1
|Роджер Федерер
|теннис
|£49,2 млн
|2
|ЛеБрон Джеймс
|баскетбол
|£44,3 млн
|3
|Фил Микельсон
|гольф
|£41 млн
|4
|Тайгер Вудс
|гольф
|£36,9 млн
|5
|Кевин Дюрэнт
|баскетбол
|£29,5 млн
|6
|Рори Макилрой
|гольф
|£28,7 млн
|7
|Новак Джокович
|теннис
|£27,9 млн
|8
|Криштиану Роналду
|футбол
|£26,2 млн
|9
|Джордан Спит
|гольф
|£26,2 млн
|10
|Рафаэль Надаль
|теннис
|£26,2 млн
Характерно, что данный рейтинг расходится с аналогичным, составленным Forbes, учитывающим не только спонсорские деньги, но и зарплату. Согласно нему, самым высокооплачиваемым спортсменом мира в период с июня-2015 по июнь-2016 является Криштиану Роналду с заработком 70,4 млн фунтов (88 млн долларов). В нем Федерер идет четвертым (54,4 млн фунтов).
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