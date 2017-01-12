Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом года по версии Лондонской школы маркетинга

17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом 2016 года по версии Лондонской школы маркетинга. 35-летний швейцарец возглавил рейтинг, несмотря на то, что пропустил вторую половину сезона из-за травмы.

1 Роджер Федерер теннис £49,2 млн 2 ЛеБрон Джеймс баскетбол £44,3 млн 3 Фил Микельсон гольф £41 млн 4 Тайгер Вудс гольф £36,9 млн 5 Кевин Дюрэнт баскетбол £29,5 млн 6 Рори Макилрой гольф £28,7 млн 7 Новак Джокович теннис £27,9 млн 8 Криштиану Роналду футбол £26,2 млн 9 Джордан Спит гольф £26,2 млн 10 Рафаэль Надаль теннис £26,2 млн

Характерно, что данный рейтинг расходится с аналогичным, составленным Forbes, учитывающим не только спонсорские деньги, но и зарплату. Согласно нему, самым высокооплачиваемым спортсменом мира в период с июня-2015 по июнь-2016 является Криштиану Роналду с заработком 70,4 млн фунтов (88 млн долларов). В нем Федерер идет четвертым (54,4 млн фунтов).