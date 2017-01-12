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    Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом года по версии Лондонской школы маркетинга

    Теги Криштиану Роналду ЛеБрон Джеймс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович бизнес Кевин Дюрэнт Тайгер Вудс Фил Микельсон Рори Макилрой Джордан Спит

    17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом 2016 года по версии Лондонской школы маркетинга. 35-летний швейцарец возглавил рейтинг, несмотря на то, что пропустил вторую половину сезона из-за травмы.

    1  Роджер Федерер теннис £49,2 млн
    2  ЛеБрон Джеймс баскетбол £44,3 млн
    3  Фил Микельсон гольф £41 млн
    4  Тайгер Вудс гольф £36,9 млн
    5  Кевин Дюрэнт баскетбол £29,5 млн
    6  Рори Макилрой гольф £28,7 млн
    7  Новак Джокович теннис £27,9 млн
    8  Криштиану Роналду футбол £26,2 млн
    9  Джордан Спит гольф £26,2 млн
    10  Рафаэль Надаль теннис £26,2 млн

     

    Характерно, что данный рейтинг расходится с аналогичным, составленным Forbes, учитывающим не только спонсорские деньги, но и зарплату. Согласно нему, самым высокооплачиваемым спортсменом мира в период с июня-2015 по июнь-2016 является Криштиану Роналду с заработком 70,4 млн фунтов (88 млн долларов). В нем Федерер идет четвертым (54,4 млн фунтов).

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