Роналду – первый спортсмен со 100 млн подписчиков в инстаграме

На инстаграм форварда Криштиану Роналду подписали более 100 миллионов человек.

Таким образом, 32-летний португалец стал первым спортсменом и первым мужчиной, преодолевшим эту отметку.

В общем рейтинге опережают Роналду только поп-певицы Селена Гомес, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Бейонсе.

Роналду также стал первым человеком, на аккаунты которого подписали по 100 миллионов человек в инстаграме и фэйсбуке.

Топ-10 самых популярных спортсменов в инстаграме:

1. («Реал») – 100 миллионов подписчиков

2. Неймар ( ) – 74

3. Лионель Месси ( ) – 70,8

4. Хамес Родригес («Реал») – 30,7

5. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 29,9

6. Гарет Бэйл («Реал») – 28,8

7. Златан («МЮ») – 24,7

8. Роналдиньо – 22,5

9. Луис («Барселона») – 21,9

10. Карим Бензема («Реал») – 18,2

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