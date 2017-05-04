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    Роналду – первый спортсмен со 100 млн подписчиков в инстаграме

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    На инстаграм форварда «Реала» Криштиану Роналду подписали более 100 миллионов человек.

    Таким образом, 32-летний португалец стал первым спортсменом и первым мужчиной, преодолевшим эту отметку.

    В общем рейтинге опережают Роналду только поп-певицы Селена Гомес, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Бейонсе.

    Роналду также стал первым человеком, на аккаунты которого подписали по 100 миллионов человек в инстаграме и фэйсбуке.

    Топ-10 самых популярных спортсменов в инстаграме:

    1. Криштиану Роналду («Реал») – 100 миллионов подписчиков

    2. Неймар («Барселона») – 74

    3. Лионель Месси («Барселона») – 70,8

    4. Хамес Родригес («Реал») – 30,7

    5. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 29,9

    6. Гарет Бэйл («Реал») – 28,8

    7. Златан Ибрагимович («МЮ») – 24,7

    8. Роналдиньо – 22,5

    9. Луис Суарес («Барселона») – 21,9

    10. Карим Бензема («Реал») – 18,2

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