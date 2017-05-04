Роналду – первый спортсмен со 100 млн подписчиков в инстаграме
На инстаграм форварда «Реала» Криштиану Роналду подписали более 100 миллионов человек.
Таким образом, 32-летний португалец стал первым спортсменом и первым мужчиной, преодолевшим эту отметку.
В общем рейтинге опережают Роналду только поп-певицы Селена Гомес, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Бейонсе.
Роналду также стал первым человеком, на аккаунты которого подписали по 100 миллионов человек в инстаграме и фэйсбуке.
Топ-10 самых популярных спортсменов в инстаграме:
1. Криштиану Роналду («Реал») – 100 миллионов подписчиков
2. Неймар («Барселона») – 74
3. Лионель Месси («Барселона») – 70,8
4. Хамес Родригес («Реал») – 30,7
5. ЛеБрон Джеймс («Кливленд») – 29,9
6. Гарет Бэйл («Реал») – 28,8
7. Златан Ибрагимович («МЮ») – 24,7
8. Роналдиньо – 22,5
9. Луис Суарес («Барселона») – 21,9
10. Карим Бензема («Реал») – 18,2
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