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    Зобнин точно пропустит Кубок конфедераций: у него повреждены боковая и крестообразная связки колена

    Теги Спартак Премьер-лига Россия сборная России травмы Кубок конфедераций Роман Зобнин

    Стали известны характер и степень серьезности травмы полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина.

    «Сегодня рано утром Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.

    По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

    Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани, будет определена дальнейшая тактика лечения», – сообщает официальный твиттер сборной.

    Зобнин точно не сыграет на Кубке конфедераций этим летом. При наихудшем раскладе восстановление может занять до полугода, сообщает «Спорт-Экспресс».

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