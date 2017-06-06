Зобнин точно пропустит Кубок конфедераций: у него повреждены боковая и крестообразная связки колена
Стали известны характер и степень серьезности травмы полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина.
«Сегодня рано утром Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.
По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани, будет определена дальнейшая тактика лечения», – сообщает официальный твиттер сборной.
Зобнин точно не сыграет на Кубке конфедераций этим летом. При наихудшем раскладе восстановление может занять до полугода, сообщает «Спорт-Экспресс».
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