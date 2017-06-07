Криштиану Роналду о вероятности трансфера за 180 млн евро: «Нет ничего невозможного»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оценил вероятность того, что он может уйти из клуба за 180 миллионов евро.
«Нет ничего невозможного», – сказал Роналду.
Сегодня стало известно, что «МЮ», «ПСЖ», «Монако» и клуб из Китая готовы предложить за 32-летнего португальца 180 миллионов евро.
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