Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Криштиану Роналду о вероятности трансфера за 180 млн евро: «Нет ничего невозможного»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оценил вероятность того, что он может уйти из клуба за 180 миллионов евро.

    «Нет ничего невозможного», – сказал Роналду.

    Сегодня стало известно, что «МЮ», «ПСЖ», «Монако» и клуб из Китая готовы предложить за 32-летнего португальца 180 миллионов евро.

    Криштиану Роналду – снова монстр. В чем секрет?

    Роналду провел идеальный сезон. Просто факты

    У Криштиану Роналду новая прическа

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться