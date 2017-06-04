Президент Флорентино Перес после победы в финальном матче Лиги чемпионов над (4:1) заявил, что Криштиану Роналду должен получить очередной мяч».

«Мы очень рады, мы победили, показав хороший футбол. Футбол – замечательный спорт. Теперь мы хотим продолжить побеждать в следующем сезоне и побить новые рекорды.

Что я могу сказать о Криштиану? Несомненно, он выиграет пятый «Золотой мяч». Не думаю, что кто-то заслужил его больше, чем он.

Что касается , то в 2001 году он был лучшим футболистом, когда он переходил к нам. Теперь то же самое относится к нему и как к тренеру.

Состав на следующий сезон? Надо все обсудить с Зиданом, он у нас дирижирует оркестром», – сказал Перес.

Новая великая эпоха «Реала». Что окружало финал Лиги чемпионов

Этой ночью «Реал» совершил невозможное