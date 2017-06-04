Флорентино Перес: «Несомненно, Роналду выиграет пятый «Золотой мяч»
Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в финальном матче Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1) заявил, что Криштиану Роналду должен получить очередной «Золотой мяч».
«Мы очень рады, мы победили, показав хороший футбол. Футбол – замечательный спорт. Теперь мы хотим продолжить побеждать в следующем сезоне и побить новые рекорды.
Что я могу сказать о Криштиану? Несомненно, он выиграет пятый «Золотой мяч». Не думаю, что кто-то заслужил его больше, чем он.
Что касается Зидана, то в 2001 году он был лучшим футболистом, когда он переходил к нам. Теперь то же самое относится к нему и как к тренеру.
Состав на следующий сезон? Надо все обсудить с Зиданом, он у нас дирижирует оркестром», – сказал Перес.
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