Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Флорентино Перес: «Несомненно, Роналду выиграет пятый «Золотой мяч»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан Флорентино Перес Золотой мяч

    Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в финальном матче Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1) заявил, что Криштиану Роналду должен получить очередной «Золотой мяч».

    «Мы очень рады, мы победили, показав хороший футбол. Футбол – замечательный спорт. Теперь мы хотим продолжить побеждать в следующем сезоне и побить новые рекорды.

    Что я могу сказать о Криштиану? Несомненно, он выиграет пятый «Золотой мяч». Не думаю, что кто-то заслужил его больше, чем он.

    Что касается Зидана, то в 2001 году он был лучшим футболистом, когда он переходил к нам. Теперь то же самое относится к нему и как к тренеру.

    Состав на следующий сезон? Надо все обсудить с Зиданом, он у нас дирижирует оркестром», – сказал Перес.

    Новая великая эпоха «Реала». Что окружало финал Лиги чемпионов

    Этой ночью «Реал» совершил невозможное

    Опрос

    «Реал» – лучший клуб в современной истории футбола?

    19684 голосa 39
    • Да!
      74%
    • Нет, «Барселона» лучше
      26%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться