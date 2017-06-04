Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1), заявил, что не считает себя возрастным игроком.

«Мой возраст в паспорте – это всего лишь цифры. Чувствую себя как мальчишка», — сказал 32-летний португалец.

Криштиану Роналду провел идеальный сезон. Просто факты