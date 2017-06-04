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    Криштиану Роналду: «Возраст в паспорте – это всего лишь цифры. Чувствую себя как мальчишка»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1), заявил, что не считает себя возрастным игроком.

    «Мой возраст в паспорте – это всего лишь цифры. Чувствую себя как мальчишка», — сказал 32-летний португалец.

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