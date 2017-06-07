«Реал» хочет согласовать трансфер де Хеа на этой неделе, игроки поддерживают Кейлора Наваса

твердо намерен приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» де Хеа.

Как сообщает Marca, мадридский клуб хочет согласовать трансфер испанца уже на этой неделе, чтобы не повторилась история 2015 года, когда клубы не успели оформить трансфер вратаря.

Сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро. Несмотря на то, что у есть поддержка среди игроков, руководители считают, что покупка Де Хеа необходима.