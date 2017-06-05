«МЮ» готов продать Де Хеа «Реалу» за 80 млн фунтов

Стала известна сумма, за которую вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в .

Сообщается, что манкунианцы согласны продать голкипера за 80 миллионов фунтов.

Ранее стало известно, что «МЮ» отказался отпустить Де Хеа в «Реал» за 60 миллионов и готов обменять его на форварда мадридцев Альваро Морату и 22 миллиона фунтов.

Кроме того, есть вариант, при котором в сделку могут включить защитника «Реала» Рафаэля Варана.