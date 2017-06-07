Зидан поддержал Кейлора Наваса в разговоре с Пересом
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит необходимости в приобретении нового вратаря.
Француз считает нынешнего кипера мадридской команды Кейлора Наваса достаточно сильным вратарем.
На сегодняшней встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом Зидан высказал руководителю свое мнение по вопросу возможного приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.
Ранее сообщалось, что у Наваса есть поддержка также среди игроков.
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