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    Зидан поддержал Кейлора Наваса в разговоре с Пересом

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Флорентино Перес Давид Де Хеа Кейлор Навас

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит необходимости в приобретении нового вратаря.

    Француз считает нынешнего кипера мадридской команды Кейлора Наваса достаточно сильным вратарем.

    На сегодняшней встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом Зидан высказал руководителю свое мнение по вопросу возможного приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

    Ранее сообщалось, что у Наваса есть поддержка также среди игроков.

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