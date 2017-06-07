Зидан поддержал Кейлора Наваса в разговоре с Пересом

Главный тренер Зинедин Зидан не видит необходимости в приобретении нового вратаря.

Француз считает нынешнего кипера мадридской команды Кейлора Наваса достаточно сильным вратарем.

На сегодняшней встрече с президентом «Реала» Зидан высказал руководителю свое мнение по вопросу возможного приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» .

Ранее сообщалось, что у Наваса есть поддержка также среди игроков.