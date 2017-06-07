Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке к товарищескому матчу с командой Чили (9 июня) и к предстоящему Кубку конфедераций.

«Второй день после игры тоже считается восстановительным. Сегодня мы больше занимались тактикой и выполняли восстановительные упражнения. Черчесов не говорил, ожидаются ли еще сильные нагрузки, уже готовимся к игре.

Джикия сказал, что для нас приемлема только победа на Кубке Конфедераций? Я с ним соглашусь. Цель стоит выиграть, поэтому даже проигрыш в финале будет невыполненной задачей. Это всегда плохо. Черчесов нас настраивает только на победу, вселяет в нас уверенность своим поведением и настроем.

Травмы в сборной? Ни с чем это не связываю. От травм никто не застрахован – это дело случая. То, что Зоба получил травму, Дзюба – это случайность. расстроен, я списывался с ним. Пожелал здоровья и сказал, что ждем его в строю», – сказал Комбаров.

Зобнин получил травму в контрольном матче со сборной Венгрии (3:0). Срок его восстановления составит около 5 месяцев.

конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

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