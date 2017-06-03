Защитник Дани Алвес признался, что президент клуба Андреа Аньелли пообещал щедро вознаградить команду, если та выиграет Лигу чемпионов.

«Президент Аньелли пообещал нам всем по Ferrari, если мы выиграем финал. Это немного помогает», — сказал бразилец.

Сегодня «Ювентусу» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против .

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