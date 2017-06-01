Игроки «Ювентуса» в случае победы в ЛЧ получат по 350 тысяч евро премиальных

Президент Андреа Аньелли в случае победы в финале Лиги чемпионов готов поощрить игроков команды на общую сумму в размере 9 миллионов евро.

Сообщается, что каждый из 26 футболистов туринского клуба за выигрыш в решающем матче с получит по 350 тысяч – на 50 тысяч больше, чем премиальные, предусмотренные за финал ЛЧ-2015 с «Барселоной», который «Ювентус» проиграл 1:3.

В текущем сезоне «Ювентус» уже выиграл два трофея – чемпионат и Кубок Италии.

Финал ЛЧ-2017 «Ювентус» — «Реал» состоится в субботу в Кардиффе.