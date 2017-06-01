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    Игроки «Ювентуса» в случае победы в ЛЧ получат по 350 тысяч евро премиальных

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов Андреа Аньелли

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в случае победы в финале Лиги чемпионов готов поощрить игроков команды на общую сумму в размере 9 миллионов евро.

    Сообщается, что каждый из 26 футболистов туринского клуба за выигрыш в решающем матче с «Реалом» получит по 350 тысяч – на 50 тысяч больше, чем премиальные, предусмотренные за финал ЛЧ-2015 с «Барселоной», который «Ювентус» проиграл 1:3.

    В текущем сезоне «Ювентус» уже выиграл два трофея – чемпионат и Кубок Италии.

    Финал ЛЧ-2017 «Ювентус» — «Реал» состоится в субботу в Кардиффе.

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