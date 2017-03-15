Видео всех голов онлайн, обзоры матчей дня, статистика и календарь игр – в приложении «Лига чемпионов+» для Android и iPhone

Сегодня в 22:45 по московскому времени «Монако» сыграет против «Манчестер Сити», а мадридский «Атлетико» примет «Байер» на «Висенте Кальдерон».

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