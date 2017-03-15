Видео всех голов онлайн, обзоры матчей дня, статистика и календарь игр – в приложении «Лига чемпионов+» для Android и iPhone
Сегодня в 22:45 по московскому времени «Монако» сыграет против «Манчестер Сити», а мадридский «Атлетико» примет «Байер» на «Висенте Кальдерон».
Получайте в режиме онлайн видео всех голов, опасных моментов и статистику сегодняшних матчей в специальном приложении «Лига чемпионов+».
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С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:
– Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.
– Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.
– Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.
– Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.
– Самую полную статистику по отдельным игрокам и командам.
– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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