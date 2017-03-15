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    Видео всех голов онлайн, обзоры матчей дня, статистика и календарь игр – в приложении «Лига чемпионов+» для Android и iPhone

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Монако Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов Sports.ru Лестер Висенте Кальдерон Луи II мобильные приложения

    Сегодня в 22:45 по московскому времени «Монако» сыграет против «Манчестер Сити», а мадридский «Атлетико» примет «Байер» на «Висенте Кальдерон».

    Получайте в режиме онлайн видео всех голов, опасных моментов и статистику сегодняшних матчей в специальном приложении «Лига чемпионов+».

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    С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:

    – Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

    – Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

    – Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

    – Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

    – Самую полную статистику  по отдельным игрокам и командам.

    – Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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