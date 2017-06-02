Комментатор Геннадий Орлов описал ситуацию вокруг форварда Артема Дзюбы, которые не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций.

«Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться.

Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену – есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры», – поделился мыслями журналист.

Комментатор высказался и о травмах других футболистов «Зенита».

«Два года они не могут разобраться, что за травма у , и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь.

Главное – выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.

Как я понимаю, главная цель Дзюбы – , поэтому надо серьезно подготовиться к сезону», – поделился мыслями Орлов.