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    Геннадий Орлов: «Дзюбу никак не могут вылечить. Врачи бессильны, и это беспокоит»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия сборная России травмы Игорь Смольников ЧМ-2018 Геннадий Орлов Олег Шатов Кубок конфедераций

    Комментатор Геннадий Орлов описал ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которые не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций.

    «Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться.

    Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену – есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры», – поделился мыслями журналист.

    Комментатор высказался и о травмах других футболистов «Зенита».

    «Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь.

    Главное – выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.

    Как я понимаю, главная цель Дзюбы – ЧМ-2018, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону», – поделился мыслями Орлов.

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