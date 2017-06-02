Геннадий Орлов: «Дзюбу никак не могут вылечить. Врачи бессильны, и это беспокоит»
Комментатор Геннадий Орлов описал ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которые не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций.
«Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться.
Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену – есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры», – поделился мыслями журналист.
Комментатор высказался и о травмах других футболистов «Зенита».
«Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь.
Главное – выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.
Как я понимаю, главная цель Дзюбы – ЧМ-2018, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону», – поделился мыслями Орлов.
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