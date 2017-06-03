«Зенит» обещал Манчини минимум 4 трансфера, Балотелли – в списке
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли этим летом может перейти в «Зенит».
Руководители клуба из Санкт-Петербурга пообещали новому главному тренеру Роберто Манчини приобрести как минимум четырех игроков.
Среди потенциальных новичков «Зенита» есть Балотелли, которого Манчини тренировал в «Интере» и в «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне 26-летний форвард забил 15 голов в 23 матчах чемпионата Франции.
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