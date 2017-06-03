Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» обещал Манчини минимум 4 трансфера, Балотелли – в списке

    Теги Зенит Ницца Роберто Манчини Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Марио Балотелли

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли этим летом может перейти в «Зенит».

    Руководители клуба из Санкт-Петербурга пообещали новому главному тренеру Роберто Манчини приобрести как минимум четырех игроков.

    Среди потенциальных новичков «Зенита» есть Балотелли, которого Манчини тренировал в «Интере» и в «Манчестер Сити».

    В минувшем сезоне 26-летний форвард забил 15 голов в 23 матчах чемпионата Франции.

    Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться