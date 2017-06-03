«Зенит» обещал Манчини минимум 4 трансфера, Балотелли – в списке

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли этим летом может перейти в .

Руководители клуба из Санкт-Петербурга пообещали новому главному тренеру приобрести как минимум четырех игроков.

Среди потенциальных новичков есть Балотелли, которого Манчини тренировал в «Интере» и в «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне 26-летний форвард забил 15 голов в 23 матчах чемпионата Франции.

Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»