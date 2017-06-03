Манчини планирует пригласить в «Зенит» Брозовича и Алехандро Гомеса

продолжает поиск усиления состава в итальянской серии А.

Сообщается, что новый главный тренер питерцев собирается купить двух игроков «Аталанты» — аргентинского хавбека Алехандро Гомеса (экс-«Металлист») и защитника .

В список желательных приобретений Манчини также вошли два футболиста из его бывшего клуба – : хорватский хавбек Марцело Брозович и колумбийский защитник .

Кроме того, «Зенит» может подписать еще двух игроков «Интера» — форварда Эдера и защитника Андреа Раноккию, выступавшего в минувшем сезоне на правах аренды в «Халле».

Ранее стало известно, что в сферу интересов питерцев также входят Андреа Белотти («Торино»), Эдин Джеко («Рома») и Бальде Кейта («Лацио»).