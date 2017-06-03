Манчини планирует пригласить в «Зенит» Брозовича и Алехандро Гомеса
«Зенит» продолжает поиск усиления состава в итальянской серии А.
Сообщается, что новый главный тренер питерцев Роберто Манчини собирается купить двух игроков «Аталанты» — аргентинского хавбека Алехандро Гомеса (экс-«Металлист») и защитника Андреа Конти.
В список желательных приобретений Манчини также вошли два футболиста из его бывшего клуба – «Интера»: хорватский хавбек Марцело Брозович и колумбийский защитник Джейсон Мурильо.
Кроме того, «Зенит» может подписать еще двух игроков «Интера» — форварда Эдера и защитника Андреа Раноккию, выступавшего в минувшем сезоне на правах аренды в «Халле».
Ранее стало известно, что в сферу интересов питерцев также входят Андреа Белотти («Торино»), Эдин Джеко («Рома») и Бальде Кейта («Лацио»).
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