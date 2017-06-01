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    Сергей Фурсенко: «Зенит» должен играть в ЛЧ всегда. Третьим местом нельзя довольствоваться»

    Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы возможные трансферы высшая лига Казахстан Кайрат

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб каждый год должен выступать в Лиге чемпионов. 

    «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год, других вопросов мы не рассматриваем. Нельзя быть довольными третьим местом. Сейчас же мы будем концентрироваться на предстоящей Лиге Европы.

    Мы будем возвращать и воспитывать собственных футболистов. Это очень важно для нас, и это наша задача», – сказал Фурсенко.

    Функционер ответил на вопрос о возможности возвращения в «Зенит» полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

    «Я уважаю Андрея Сергеевича, но пока с ним не говорил», – сообщил Фурсенко.

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