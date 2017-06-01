Президент Сергей Фурсенко заявил, что клуб каждый год должен выступать в Лиге чемпионов.

«Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год, других вопросов мы не рассматриваем. Нельзя быть довольными третьим местом. Сейчас же мы будем концентрироваться на предстоящей .

Мы будем возвращать и воспитывать собственных футболистов. Это очень важно для нас, и это наша задача», – сказал Фурсенко.

Функционер ответил на вопрос о возможности возвращения в «Зенит» полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«Я уважаю Андрея Сергеевича, но пока с ним не говорил», – сообщил Фурсенко.

Шикарный гол Аршавина в главном матче Казахстана

Фурсенко – снова в «Зените». Помните его?