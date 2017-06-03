«Рома» может приобрести Промеса в случае ухода Салаха

Полузащитник «Спартака» интересен «Роме».

Спортивный директор римлян Мончи ищет замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху, который может уйти в «Ливерпуль».

«Рома» сперва хотела приобрести Доменико Берарди из , но отказалась от этой идеи из-за высокой цены – 30-35 миллионов евро.

Теперь итальянцы рассматривают вариант с покупкой Промеса, дела которого ведет то же агентство, что представляет и голландского хавбека римлян Кевина Стротмана.

Контракт Промеса со рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне Промес стал чемпионом России, а также забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в 26 матчах РФПЛ.