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    «Рома» может приобрести Промеса в случае ухода Салаха

    Теги Спартак Рома Премьер-лига Россия серия А Италия Рамон Родригес Мончи Сассуоло Кевин Стротман Куинси Промес Мохамед Салах Доменико Берарди

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес интересен «Роме».

    Спортивный директор римлян Мончи ищет замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху, который может уйти в «Ливерпуль».

    «Рома» сперва хотела приобрести Доменико Берарди из «Сассуоло», но отказалась от этой идеи из-за высокой цены – 30-35 миллионов евро.

    Теперь итальянцы рассматривают вариант с покупкой Промеса, дела которого ведет то же агентство, что представляет и голландского хавбека римлян Кевина Стротмана.

    Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

    В минувшем сезоне Промес стал чемпионом России, а также забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в 26 матчах РФПЛ.

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