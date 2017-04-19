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    «Шальке» и «Рома» интересуются Зобниным

    Теги Спартак Шальке-04 Рома Премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Роман Зобнин

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин находится в списке потенциальных приобретений сразу нескольких европейских клубов. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Интерес к Зобнину проявляют «Шальке» и «Рома». Предполагается, что клубы уже начали предварительные контакты с представителем 23-летнего игрока.

    Ряд российских клубов также рассматривает возможность приобретения полузащитника, однако сам игрок рассматривает только варианты с зарубежными клубами.

    Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года. Сумма трансфера составила около 3 миллионов евро. 

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