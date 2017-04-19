«Шальке» и «Рома» интересуются Зобниным

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин находится в списке потенциальных приобретений сразу нескольких европейских клубов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Интерес к Зобнину проявляют «Шальке» и «Рома». Предполагается, что клубы уже начали предварительные контакты с представителем 23-летнего игрока.

Ряд российских клубов также рассматривает возможность приобретения полузащитника, однако сам игрок рассматривает только варианты с зарубежными клубами.

Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года. Сумма трансфера составила около 3 миллионов евро.