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    La Repubblica: «Рома» рассматривает вариант с приглашением Карреры

    Теги Спартак Рома Лучано Спаллетти Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера попал в сферу интересов «Ромы».

    Римский клуб рассматривает 52-летнего специалиста в качестве замены Лучано Спаллетти, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

    Бывший тренер «Зенита» может покинуть «Рому» по завершении сезона. Срок его контракта рассчитан до лета, и стороны пока не договорились о продлении сотрудничества.

    Каррера имеет опыт работы в Италии в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе» и национальной команде.

    Среди других кандидатов на пост нового тренера «Ромы» называются имена Роберто Манчини, Винченцо Монтеллы и Эусебио Ди Франческо.

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