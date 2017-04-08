La Repubblica: «Рома» рассматривает вариант с приглашением Карреры
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера попал в сферу интересов «Ромы».
Римский клуб рассматривает 52-летнего специалиста в качестве замены Лучано Спаллетти, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Бывший тренер «Зенита» может покинуть «Рому» по завершении сезона. Срок его контракта рассчитан до лета, и стороны пока не договорились о продлении сотрудничества.
Каррера имеет опыт работы в Италии в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе» и национальной команде.
Среди других кандидатов на пост нового тренера «Ромы» называются имена Роберто Манчини, Винченцо Монтеллы и Эусебио Ди Франческо.
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