Главный тренер Массимо Каррера попал в сферу интересов «Ромы».

Римский клуб рассматривает 52-летнего специалиста в качестве замены , сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Бывший тренер «Зенита» может покинуть «Рому» по завершении сезона. Срок его контракта рассчитан до лета, и стороны пока не договорились о продлении сотрудничества.

Каррера имеет опыт работы в Италии в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе» и национальной команде.

Среди других кандидатов на пост нового тренера «Ромы» называются имена Роберто Манчини, Винченцо Монтеллы и Эусебио Ди Франческо.