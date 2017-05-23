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    Роман Зобнин: «Ко мне есть предметный интерес со стороны «Ромы» и «Шальке»

    Теги Спартак Шальке-04 Рома Премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Роман Зобнин

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что им интересуются «Рома» и «Шальке-04».

    «Не слежу за своей трансферной стоимостью. Наверное, увеличилась. Помню, полгода назад или даже раньше я стоил 3 миллиона евро.

    Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент.

    Мне интересно поиграть в Европе, но в любом случае я игрок «Спартака». Сколько смогу приносить пользу красно-белым, столько и буду», — сказал Зобнин.

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