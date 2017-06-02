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    Гризманн не уйдет из «Атлетико» этим летом

    Теги Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн решил остаться в клубе на сезон-2017/18.

    26-летний француз принял такое решение после того, как мадридцы проиграли в суде и не смогут приобретать новых футболистов летом из-за трансферного запрета ФИФА.

    У Гризманна в контракте с «Атлетико» прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Клуб имеет право продавать футболистов, но не сможет их заменить новыми игроками.

    «Сейчас «Атлетико» един как никогда», – написал Гризманн в своем твиттере.

    Интерес к Гризманну проявлял «Манчестер Юнайтед».

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