Гризманн не уйдет из «Атлетико» этим летом

Нападающий Антуан Гризманн решил остаться в клубе на сезон-2017/18.

26-летний француз принял такое решение после того, как мадридцы проиграли в суде и не смогут приобретать новых футболистов летом из-за трансферного запрета ФИФА.

У Гризманна в контракте с прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Клуб имеет право продавать футболистов, но не сможет их заменить новыми игроками.

«Сейчас «Атлетико» един как никогда», – написал Гризманн в своем твиттере.

Интерес к Гризманну проявлял «Манчестер Юнайтед».