Гризманн не уйдет из «Атлетико» этим летом
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн решил остаться в клубе на сезон-2017/18.
26-летний француз принял такое решение после того, как мадридцы проиграли в суде и не смогут приобретать новых футболистов летом из-за трансферного запрета ФИФА.
У Гризманна в контракте с «Атлетико» прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Клуб имеет право продавать футболистов, но не сможет их заменить новыми игроками.
«Сейчас «Атлетико» един как никогда», – написал Гризманн в своем твиттере.
Интерес к Гризманну проявлял «Манчестер Юнайтед».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.