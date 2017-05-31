«МЮ» согласовал контракт с Гризманном

достиг договоренности с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Сообщается, что английский клуб согласовал условия личного контракта 26-летнего француза с его представителями.

Теперь «МЮ» нужно активировать опцию выкупа Гризманна, которая составляет 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что манкунианцы готовы платить нападающему 14 миллионов евро в год.

В 36 матчах прошедшего чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.