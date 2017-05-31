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    «МЮ» согласовал контракт с Гризманном

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    Сообщается, что английский клуб согласовал условия личного контракта 26-летнего француза с его представителями.

    Теперь «МЮ» нужно активировать опцию выкупа Гризманна, которая составляет 100 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что манкунианцы готовы платить нападающему 14 миллионов евро в год.

    В 36 матчах прошедшего чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

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