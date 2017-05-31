«МЮ» согласовал контракт с Гризманном
«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Сообщается, что английский клуб согласовал условия личного контракта 26-летнего француза с его представителями.
Теперь «МЮ» нужно активировать опцию выкупа Гризманна, которая составляет 100 миллионов евро.
Ранее стало известно, что манкунианцы готовы платить нападающему 14 миллионов евро в год.
В 36 матчах прошедшего чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.
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