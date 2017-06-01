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    «Атлетико» проиграл суд и точно не сможет покупать игроков летом

    Теги Атлетико примера Испания CAS

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико».

    Мадридский клуб точно не сможет производить трансферы летом.

    «Атлетико» ранее был наказан запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений, допущенных при приобретении несовершеннолетних футболистов.

    Мадридский клуб не покупал игроков в январе 2017 года и попытался снять запрет на предстоящее лето. Однако арбитражный суд отклонил апелляцию.

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