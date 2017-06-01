«Атлетико» проиграл суд и точно не сможет покупать игроков летом
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико».
Мадридский клуб точно не сможет производить трансферы летом.
«Атлетико» ранее был наказан запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений, допущенных при приобретении несовершеннолетних футболистов.
Мадридский клуб не покупал игроков в январе 2017 года и попытался снять запрет на предстоящее лето. Однако арбитражный суд отклонил апелляцию.
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